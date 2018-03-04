Рейн Ратас не вернется в Рийгикогу как минимум до июня

Испытывающий проблемы со здоровьем политик Рейн Ратас (Центристская партия) до июня продлил приостановление своих депутатских полномочий в Рийгикогу.

В конце этой недели Рейн Ратас (79) представил спикеру парламенту Эйки Нестору заявление, в котором по причине временной нетрудоспособности попросил продлить приостановление своих депутатские полномочий до 3 июня, и данное заявление было удовлетворено, передает rus.err.ee.

Замещать Рейна Ратаса в Рийгикогу продолжит Игорь Кравченко.

На парламентских выборах в марте 2015 года Рейн Ратас получил в избирательном округе №3 (столичные районы Нымме и Мустамяэ) 3449 голосов, что обеспечило ему окружной мандат.

После того, как в декабре 2016 года Рейн Ратас в первый раз приостановил свои депутатские полномочия, возможность работать в Рийгикогу получил занимавший на тот момент пост вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (1662 голоса), но он отказался идти в парламент, за Игоря Кравченко — второго по очередности замещающего депутата — проголосовали 1360 избирателей.