Рейн Рандвер: из-за решения Telia жители Валга будут преодолевать 90 км, чтобы получить услуги

Председатель парламентской группы поддержки Валгамаа Рейн Рандвер призывает оператора связи Telia пересмотреть решение о закрытии своих представительств в Валге и Пылва.

”Для жителей Валга это значит, что им придется ездить за услугами в Тарту, который находится в 90 километрах. Там открыта ближайшая контора. Невозможно решить все вопросы по телефону или через интернет”, — сказал Рандвер. По его словам, неожиданное решение Telia больно ударит в первую очередь по старшему поколению.

”Призываю руководство компании смотреть дальше цифр и таблиц, ведь за ними стоят люди. Призываю считаться с общественными интересами. От такой крупной международной фирмы все-таки ожидаешь ответственного отношения”, — отметил Рейн Рандвер.

”В Валге уже ждут затаив дыхание, что же закроют следующим. В деревне и в маленьких местечках тоже должна быть жизнь. В противном случае часть жителей просто уедет оттуда”, — добавил политик.