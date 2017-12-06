06.12.2017, 11:45

Рейн Ильвес покинул Таллиннский департамент спорта

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rus.delfi.ee
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Uisuliidu pressikonverents Tondiraba jäähallis
Uisuliidu pressikonverents Tondiraba jäähallisFoto: Eero Vabamägi

Таллинская городская управа освободила Рейна Ильвеса от должности заведующего городским департаментом спорта и молодежи.

Соответствующее решение вступает в силу с 7 декабря. Ильвес ушел по собственному желанию.

Наблюдатели связывают уход Ильвеса со скандалом из-за аудита ледового холла "Тондираба".

По предложению мэра Таллинна исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель заведующего департаментом Айн Киви.

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