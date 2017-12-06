Рейн Ильвес покинул Таллиннский департамент спорта

Таллинская городская управа освободила Рейна Ильвеса от должности заведующего городским департаментом спорта и молодежи.
Соответствующее решение вступает в силу с 7 декабря. Ильвес ушел по собственному желанию.
Наблюдатели связывают уход Ильвеса со скандалом из-за аудита ледового холла "Тондираба".
По предложению мэра Таллинна исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель заведующего департаментом Айн Киви.
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