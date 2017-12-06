06.12.2017, 11:45

Рейн Ильвес покинул должность заведующего Таллиннским городским департаментом спорта и молодеж

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rus.delfi.ee
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Uisuliidu pressikonverents Tondiraba jäähallis
Uisuliidu pressikonverents Tondiraba jäähallisFoto: Eero Vabamägi

Таллинская городская управа освободила Рейна Ильвеса от должности заведующего городским департаментом спорта и молодеж.

Соответствующее решение было подписано сегодня, оно вступает в силу с 7 декабря. Ильвес выразил покинуть должность по собственному желанию.

По предложению мэра Таллинна, исполнять обязанности руководителя департамента до вступления в должность нового заведующего будет заместитель заведующего департаментом Айн Киви.

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