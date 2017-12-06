Рейн Ильвес покинул должность заведующего Таллиннским городским департаментом спорта и молодеж

Таллинская городская управа освободила Рейна Ильвеса от должности заведующего городским департаментом спорта и молодеж.

Соответствующее решение было подписано сегодня, оно вступает в силу с 7 декабря. Ильвес выразил покинуть должность по собственному желанию.

По предложению мэра Таллинна, исполнять обязанности руководителя департамента до вступления в должность нового заведующего будет заместитель заведующего департаментом Айн Киви.