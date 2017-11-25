Рейди теэ: власти Таллинна поговорили с активистами-экологами о сохранении деревьев

Члены Таллинской городской управы встретилась с активистами-экологами, чтобы обсудить вопросы, связанные с будущей улицей Рейди.

Стороны констатировали необходимость дальнейшего сотрудничества и переговоров об альтернативном маршруте трассы, сообщат Raepress.

На встрече представитель проектировщиков ознакомил с возможными изменениями трассы, чтобы сохранить деревья.

Мэр Таллинна Таави Аас обратил внимание собравшихся на то, что изменение трассы создает большие проблемы с расположением техносетей и может привести к необходимости пожертвовать еще большим количеством деревьев. В то же время он не отверг категорически возможность каких-либо изменений трассы улицы.

Один из активистов охраны природы Пеэтер Вихма сказал, что они считают возможным решением сужение проектируемой улицы.

Аас пояснил, что улица Рейди — это лишь часть превращения всего центра города в зону, максимально благоприятную для пешеходов и общественного транспорта. Если сузить улицу Рейди, то возникает вопрос, как обеспечить интересы и потребности порта, потому что поток проходящих через порт автомобилей непрерывно растет и город должен обеспечить доступ в порт и из него. И лучше этот поток машин направить на улицу Рейди, чем они пойдут по улице Йыэ и Тарускому шоссе.

Следующая аналогичная встреча состоится, вероятно, во вторник.