21.06.2018, 21:49

”Рейд костров”: это не костер Ивановой ночи, а куча мусора! А вы не подобный костер будете жечь?

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1
”Рейд костров”: это не костер Ивановой ночи, а куча мусора! А вы не подобный костер будете жечь?
keskkonnainspektsioon

Запечатленный на фотографии подготовленный для Ивановой ночи костер был обнаружен вчера инспекторами в ходе ”рейда костров” в Тартумаа.

Подобных костров было обнаружено немало. Если рядом с подготовленными кострами находились люди, имеющие к ним отношение, им объясняли, что существует запрет на сжигание отходов, и требовали удалить мусор из костра. Производства не начинали, но, если выяснится, что распоряжения не были выполнены, тогда разбирательство все-таки произойдет, передает Инспекция окружающей среды.

Инспекция настаивает на то, что в кострах можно сжигать только необработанное дерево?

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая гибель выпускника в Тартумаа и решение правительства не подпускать целлюлозный завод к Тарту

21.06.2018
Под нажимом местных жителей, протестовавших против строительства целлюлозного комбината под Тарту, правительство ЭР решило остановить его производство, что стало для многих радостной новостью. Самая печальная новость дня пришла из того же региона — в ДТП погиб направлявшийся на выпускной 19-летний юноша.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО читателя: Разборки на дороге: Mercedes отрезал путь другому автомобилю, из него вышел разгневанный водитель

21.06.2018
Читатель Delfi заметил необычную ситуацию в поселке Юри, где разъяренный водитель остановил свой Mercedes перед другим автомобилем и начал сердито размахивать руками в воздухе.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



К новой политике через кризис

21.06.2018
Политическая система Эстонии переживает нарастающий кризис. Это часть общеевропейского процесса, в ходе которого происходит смена политических элит, старые партии теряют былые идеологические ориентиры, на арену выходят новые образования, которым трудно найти место на традиционной шкале. Похоже, это преддверие более глубокой трансформации, в которой Эстония могла бы сыграть привычную для неё роль первопроходца-испытателя.
Подробнее

На Иванову ночь обещают дожди. РАССКАЖИТЕ, как собираетесь праздновать!

21.06.2018
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране, скорее всего, пройдут дожди. Несмотря на то, что жителям Эстонии в таких условиях отмечать Иванову ночь не привыкать, все-таких хочется надеяться на лучшее.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ