”Рейд костров”: это не костер Ивановой ночи, а куча мусора! А вы не подобный костер будете жечь?

Запечатленный на фотографии подготовленный для Ивановой ночи костер был обнаружен вчера инспекторами в ходе ”рейда костров” в Тартумаа.

Подобных костров было обнаружено немало. Если рядом с подготовленными кострами находились люди, имеющие к ним отношение, им объясняли, что существует запрет на сжигание отходов, и требовали удалить мусор из костра. Производства не начинали, но, если выяснится, что распоряжения не были выполнены, тогда разбирательство все-таки произойдет, передает Инспекция окружающей среды.

Инспекция настаивает на то, что в кострах можно сжигать только необработанное дерево?