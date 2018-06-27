Регистрация смертей станет электронной

Министерство социальных дел направило на согласование постановление о документировании услуг здравоохранения, при помощи которого в дальнейшем можно будет представлять справки о смерти лишь электронно. Также будут уточнены требования к направлениям, чтобы упростить переход на цифровые направления.

При переходе на электронные справки о смерти люди больше не будут должны идти на место в местное самоуправление для регистрации смерти своего близкого. Медицинский работник или судебно-медицинский эксперт будет составлять в инфосистеме здоровья электронный документ о смерти и представлять его как в регистр народонаселения, так и в регистр причин смерти. Законопроектом предусмотрено, что в будущем местное самоуправление не будет должно отдельно представлять данные о смертях в регистр народонаселения, а они будут попадать туда автоматически, сразу же после констатации факта смерти. Информация о факте и причинах смерти будет попадать в регистр причин смерти в течение 24 часов с момента подтверждения этих данных.

Также при помощи законопроекта будут обновлены требования к составлению, использованию и сохранению направлений, будут уточнены обязательные для направления данные и исключительные случаи, в которых обоснована замена цифрового направления бумажным. Учреждения, оказывающие медицинские услуги, будут обязаны сохранять цифровое направление в своей инфосистеме на протяжении 5 лет.