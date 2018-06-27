27.06.2018, 15:00

Регистрация смертей станет электронной

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rus.delfi.ee
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Регистрация смертей станет электронной
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Министерство социальных дел направило на согласование постановление о документировании услуг здравоохранения, при помощи которого в дальнейшем можно будет представлять справки о смерти лишь электронно. Также будут уточнены требования к направлениям, чтобы упростить переход на цифровые направления.

При переходе на электронные справки о смерти люди больше не будут должны идти на место в местное самоуправление для регистрации смерти своего близкого. Медицинский работник или судебно-медицинский эксперт будет составлять в инфосистеме здоровья электронный документ о смерти и представлять его как в регистр народонаселения, так и в регистр причин смерти. Законопроектом предусмотрено, что в будущем местное самоуправление не будет должно отдельно представлять данные о смертях в регистр народонаселения, а они будут попадать туда автоматически, сразу же после констатации факта смерти. Информация о факте и причинах смерти будет попадать в регистр причин смерти в течение 24 часов с момента подтверждения этих данных.

Также при помощи законопроекта будут обновлены требования к составлению, использованию и сохранению направлений, будут уточнены обязательные для направления данные и исключительные случаи, в которых обоснована замена цифрового направления бумажным. Учреждения, оказывающие медицинские услуги, будут обязаны сохранять цифровое направление в своей инфосистеме на протяжении 5 лет.

Проект постановления будет направлен на согласование и выражение мнения в Департамент здоровья, Центр инфосистем здоровья и благополучия, Больничную кассу, Общество семейных врачей Эстонии, Союз врачей Эстонии, Союз больниц Эстонии, Объединение оказывающих лечение по уходу, Союз сестер Эстонии, Объединение акушеров Эстонии, Союз пациентов Эстонии, Объединение лабораторной медицины Эстонии, Общество патологов Эстонии и Институт судебной экспертизы Эстонии.

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Постановление вступит в силу на общих основаниях. Постановлением предусмотрено, что полный переход на цифровые справки о смерти должен произойти к 1 июля 2019 года. До этого справки о смерти можно будет представлять и на бумажном носителе.

О переходе на цифровые направления читайте подробнее здесь.

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