Регистрация на Тотальный диктант в Таллинне закрыта: места закончились

Просим участников диктанта прийти пораньше, чтобы спокойно оставить вещи в гардеробе, без спешки пройти регистрацию и получить бланк, ручку и значок. Обращаем ваше внимание, что те, кто не успел зарегистрироваться на сайте акции, к сожалению, не смогут рассчитывать на лучшие места, им будет предложено зайти после того, как рассядутся участники с предварительной регистрацией. Может случиться, что мест для всех пришедших без регистрации не хватит. Организаторы, тем не менее, сделают все, чтобы все участники диктанта чувствовали себя комфортно.

Все три площадки находятся в центре города и подобраны так, чтобы каждый желающий проверить свою грамотность нашел себе мероприятие по вкусу. Написать диктант в академичной обстановке, под диктовку филолога можно будет в Таллиннском университете (Нарва мнт., 29), в Auditorium Maximum. Читать текст диктанта там будет лектор Наталия Чуйкина. Также в Таллинн специально прибудут два звездных диктора. В концертном зале Nordea диктант проведет певец Дима Билан, а в Центре русской культуры аудиторию соберет известный российский актер Виктор Сухоруков. Кроме того, в кафе на первом этаже концертного зала Nordea пройдет тест TruD, рассчитанный на тех, для кого русский язык является иностранным, записаться на него еще можно.