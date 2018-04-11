11.04.2018, 20:47

Регистрация на Тотальный диктант в Таллинне закрыта: места закончились


rus.delfi.ee
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Totalny Diktant tondiraba jäähallis
Totalny Diktant tondiraba jäähallisFoto: Kert Saarma

Впервые за историю проведения Тотального диктанта в Таллинне места закончились за три дня до мероприятия. За неделю на три площадки записались 2500 любителей русского языка. Регистрация участников завершена.

”Мы благодарим всех, кто записался на диктант, и ждем вас на мероприятии в субботу. Как показывает практика, определенный процент зарегистрировавшихся все же не приходят, поэтому мы предполагаем, что некоторое количество мест может освободиться. Очень важно для участников с предварительной регистрацией прийти заблаговременно. Двери откроются в 13:00, начало диктанта — в 14:00”, — отметил председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.

Просим участников диктанта прийти пораньше, чтобы спокойно оставить вещи в гардеробе, без спешки пройти регистрацию и получить бланк, ручку и значок. Обращаем ваше внимание, что те, кто не успел зарегистрироваться на сайте акции, к сожалению, не смогут рассчитывать на лучшие места, им будет предложено зайти после того, как рассядутся участники с предварительной регистрацией. Может случиться, что мест для всех пришедших без регистрации не хватит. Организаторы, тем не менее, сделают все, чтобы все участники диктанта чувствовали себя комфортно.

ТОП

Все три площадки находятся в центре города и подобраны так, чтобы каждый желающий проверить свою грамотность нашел себе мероприятие по вкусу. Написать диктант в академичной обстановке, под диктовку филолога можно будет в Таллиннском университете (Нарва мнт., 29), в Auditorium Maximum. Читать текст диктанта там будет лектор Наталия Чуйкина. Также в Таллинн специально прибудут два звездных диктора. В концертном зале Nordea диктант проведет певец Дима Билан, а в Центре русской культуры аудиторию соберет известный российский актер Виктор Сухоруков. Кроме того, в кафе на первом этаже концертного зала Nordea пройдет тест TruD, рассчитанный на тех, для кого русский язык является иностранным, записаться на него еще можно.

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