Регистрация на Тотальный диктант в Таллинне закрыта: места закончились

Впервые за историю проведения Тотального диктанта в Таллинне места закончились за три дня до мероприятия. За неделю на три площадки записались 2500 любителей русского языка. Регистрация участников завершена.
”Мы благодарим всех, кто записался на диктант, и ждем вас на мероприятии в субботу. Как показывает практика, определенный процент зарегистрировавшихся все же не приходят, поэтому мы предполагаем, что некоторое количество мест может освободиться. Очень важно для участников с предварительной регистрацией прийти заблаговременно. Двери откроются в 13:00, начало диктанта — в 14:00”, — отметил председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.