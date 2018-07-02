Регата пролива Муху-Вяйн порадует морскими праздниками ЭР100

В рамках регаты пролива Муху-Вяйн в юбилейном году впервые состоятся морские праздники ЭР100. В четырех портах Эстонии как участникам регаты, так и всем друзьям моря будет предложена развлекательная программа. 61-я регата пролива Муху-Вяйн пройдет с 7 по 14 июля, говорится в пресс-релизе.
”В юбилейном году все друзья моря смогут принять участие в старейшей регате Эстонии”, — сказал член руководящей группы ЭР100 Тийт Пруули. ”Если хождение под парусом еще не освоено, то ближе познакомиться с парусным спортом и отпраздновать столетие Эстонкой Республики можно будет на впервые организуемых морских праздниках ЭР100”, — добавил Пруули.
По словам президента Союза яхт-клубов Эстонии Эгона Элстейна, на крупнейшем празднике парусного спорта Эстонии будет отмечаться 100-летие Эстонской Республики, 90-й день рождения Союза яхт-клубов Эстонии и 70-й день рождения яхт-клуба ”Kalev”. ”В стартующих 7 июля парусных состязаниях примут участие 109 яхт и почти 700 яхтсменов. Но в юбилейном году круг участников регаты намного шире, поскольку помимо программы соревнований можно будет пройти дистанцию и в походных группах, а благодаря морским праздникам ЭР100 у парусного спорта появится еще больше новых друзей”, — добавил Элстейн.
Морские праздники ЭР100 регаты пролива Муху-Вяйн пройдут в четырех портах:
7 июля — морской праздник ЭР100 и открытие регаты в яхт-клубе ”Kalev” в Таллинне;
9 июля — морской праздник ЭР100 в порту Какумяэ;
11 июля — морской праздник ЭР100 в порту Кярдла;
13 июля — морской праздник ЭР100 в яхт-клубе Пярну.