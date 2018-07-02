Регата пролива Муху-Вяйн порадует морскими праздниками ЭР100

По словам президента Союза яхт-клубов Эстонии Эгона Элстейна, на крупнейшем празднике парусного спорта Эстонии будет отмечаться 100-летие Эстонской Республики, 90-й день рождения Союза яхт-клубов Эстонии и 70-й день рождения яхт-клуба ”Kalev”. ”В стартующих 7 июля парусных состязаниях примут участие 109 яхт и почти 700 яхтсменов. Но в юбилейном году круг участников регаты намного шире, поскольку помимо программы соревнований можно будет пройти дистанцию и в походных группах, а благодаря морским праздникам ЭР100 у парусного спорта появится еще больше новых друзей”, — добавил Элстейн.

Морские праздники ЭР100 регаты пролива Муху-Вяйн пройдут в четырех портах:

7 июля — морской праздник ЭР100 и открытие регаты в яхт-клубе ”Kalev” в Таллинне;

9 июля — морской праздник ЭР100 в порту Какумяэ;

11 июля — морской праздник ЭР100 в порту Кярдла;

13 июля — морской праздник ЭР100 в яхт-клубе Пярну.