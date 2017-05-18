Реформисты в знак протеста покинули ночное заседание Рийгикогу

Фракция Партии реформ решила в знак протеста покинуть ночное заседание Рийгикогу в среду, потому что деятельность левого союза в проталкивании новых налогов и отказа от баланса бюджета в ночи парализует и нормальное обсуждение и других важных тем, таких как Rail Baltic или сокращение э-выборов.

"Уже в понедельник мы обращали внимание и выражали свой протест против утверждения препятствующей содержательным дебатам повестки дня, потому что в один день собрали 24 законопроекта, в том числе пакет новых законов правительства, отказ от ответственной бюджетной политики и обсуждение Rail Baltic. Следует отметить, что внутренний распорядок Рийгикогу предусматривает среду для рассмотрения законопроектов правительства, а теперь в конец повестки дня, в ночные часы спрятали законопроект об э-выборах, плодотворное и содержательное обсуждение которого невозможно", — сказал председатель фракции Ханно Певкур.

"Мы ушли, потому что мы не можем согласиться с тактикой правительственной коалиции разрушить за одну ночь успешную и простую налоговую систему Эстонии, уничтожить имидж э-успеха Эстонии и парализовать содержательное обсуждение инфраструктурного проекта века", — заявил Певкур.