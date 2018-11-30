Реформисты в Таллиннском горсобрании предлагают не давать 400 тысяч евро ПБК, направив их на обучение эстонскому в детсадах

Это предусматривает подготовленная реформистами поправка ко второму чтению проекта бюджета Таллинна на 2019 год.

" Для подготовки к переходу на обучение на эстонском языке детских садов Таллинна предлагается выделить дополнительно 400 000 евро на обучение эстонскому языку в русскоязычных группах детских садов", — прокомментировал лидер столичных реформистов Кристен Михал.

Деньги на это реформисты нашли в проекте бюджета Таллинна. Конкретно в графе "на связи с общественностью".

"Источником покрытия станет сумма, предназначенная на заказ телепередач у подконтрольного Кремлю ПБК. Вместо того, чтобы заказывать пропаганду на прокремлевских телеканалах, город должен внести свой вклад в переход на обучение на эстонском языке в детских садах", — пояснил председатель фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании.