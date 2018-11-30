30.11.2018, 21:57

Реформисты в Таллиннском горсобрании предлагают не давать 400 тысяч евро ПБК, направив их на обучение эстонскому в детсадах

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rus.delfi.ee
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Vene meedia
Vene meediaFoto: Ints Kalninš, REUTERS

Оппозиционная фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании предлагает дополнительно выделить из бюджета столицы на 2019 год 400 000 евро на обучение эстонскому языку в русскоязычных детских садах, сообщает rus.err.ee.

Это предусматривает подготовленная реформистами поправка ко второму чтению проекта бюджета Таллинна на 2019 год.

" Для подготовки к переходу на обучение на эстонском языке детских садов Таллинна предлагается выделить дополнительно 400 000 евро на обучение эстонскому языку в русскоязычных группах детских садов", — прокомментировал лидер столичных реформистов Кристен Михал.

Деньги на это реформисты нашли в проекте бюджета Таллинна. Конкретно в графе "на связи с общественностью".

"Источником покрытия станет сумма, предназначенная на заказ телепередач у подконтрольного Кремлю ПБК. Вместо того, чтобы заказывать пропаганду на прокремлевских телеканалах, город должен внести свой вклад в переход на обучение на эстонском языке в детских садах", — пояснил председатель фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании.

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Реформисты в Таллиннском горсобрании предлагают не давать 400 тысяч евро ПБК, направив их на обучение эстонскому в детсадах

30.11.2018
Оппозиционная фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании предлагает дополнительно выделить из бюджета столицы на 2019 год 400 000 евро на обучение эстонскому языку в русскоязычных детских садах, сообщает rus.err.ee.
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