Реформисты тратят 6000 евро в месяц на формирование имиджа Певкура?

Delfi стало известно, что реформисты тратят примерно 6000 евро в месяц на формирование имиджа председателя партии Ханно Певкура.

Партия реформ каждый месяц платит фирме Agenda PR примерно 6000 евро. При этом пиарщики занимаются не всей партией, а только формированием имиджа ее лидера Ханно Певкура.

"У реформистов всегда, помимо своих сотрудников, был еще и партнер в сфере стратегической коммуникации. Весной мы начали сотрудничать с фирмой Agenda, до этого были Miltton, Meta, Powerhouse и так далее", — пояснил генеральный секретарь партии Тынис Кыйв.

Он добавил, что партнер в сфере пиара дает советы, как лучшим образом довести до людей либеральные идеи.

"Конечно, в основном лидер партии транслирует эти идеи, но все-таки не единственный оратор. Поэтому нельзя утверждать, что советы по стратегической коммуниции направлены только на руководителя", — сказал Кыйв.

Среди основателей фирмы Agenda PR долгое время работавший журналистом Расмус Кагге и Хелин Вахер, руководившая пресс-службой правительства. Кагге сказал, что не может комментировать отношения между фирмой и клиентом, поскольку это не является этичным.