Реформисты поссорились из-за ограниченного количества хороших мест в избирательных округах?

Reformierakonna Tallinna valimispidu Foto: Madis Veltman

Уже на протяжение некоторого времени в Партии реформ идет внутреняя борьба. Некоторые пытаются прогнать уходящего с должности председателя Ханно Певкура, некоторые — за него. Хотя многие и считают эту историю личной ссорой Певкура и Махала, масла в огонь может подлить и ограниченное количество мест в избирательных округах.