Реформисты поссорились из-за ограниченного количества хороших мест в избирательных округах?

Уже на протяжение некоторого времени в Партии реформ идет внутреняя борьба. Некоторые пытаются прогнать уходящего с должности председателя Ханно Певкура, некоторые — за него. Хотя многие и считают эту историю личной ссорой Певкура и Махала, масла в огонь может подлить и ограниченное количество мест в избирательных округах.
Большинство политиков проживают в Таллинне, и поэтому на выборах в Рийгикогу у них самые популярные — три столичных избирательных округа, а также Харью-Рапла: не надо далеко ехать для проведения кампании. И если рассматривать участников ссоры, то большинство из них такж связаны с Таллинном.