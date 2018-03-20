20.03.2018, 16:40

Реформисты поссорились из-за ограниченного количества хороших мест в избирательных округах?

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rus.delfi.ee
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Reformierakonna Tallinna valimispidu
Reformierakonna Tallinna valimispiduFoto: Madis Veltman

Уже на протяжение некоторого времени в Партии реформ идет внутреняя борьба. Некоторые пытаются прогнать уходящего с должности председателя Ханно Певкура, некоторые — за него. Хотя многие и считают эту историю личной ссорой Певкура и Махала, масла в огонь может подлить и ограниченное количество мест в избирательных округах.

Большинство политиков проживают в Таллинне, и поэтому на выборах в Рийгикогу у них самые популярные — три столичных избирательных округа, а также Харью-Рапла: не надо далеко ехать для проведения кампании. И если рассматривать участников ссоры, то большинство из них такж связаны с Таллинном.

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