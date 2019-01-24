Реформисты поддержали инициативу Кылварта по сокращению состава горсобрания

На своем заседании в четверг, 24 января, городское собрание решило обратится к правительству Эстонской Республики с предложением внести изменения в Закон о выборах в местные самоуправлений, передает rus.err.ee.

За это решение проголосовали 48 депутатов, представляющие Центристскую партию и Партию реформ; против проголосовали 13 человек, представляющие фракции соцдемов, EKRE и "Отечество"; один член горсобрания — социал-демократ Анастасия Коваленко — воздержался; еще шесть депутатов не голосовали; отсутствовали на заседании 11 человек.

Ранее мэрия согласовала это предложение. Если правительство эту инициативу одобрит, то окончательное слово будет за Рийгикогу, которому и предстоит решить — следует ли менять закон или же нет.