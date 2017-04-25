Реформисты: почему министр Рейнсалу не считает важной борьбу с отмыванием денег?

Несколько членов парламентской фракции Партии реформ направили министру юстиции Урмасу Рейнсалу запрос, в котором спрашивают, почему Эстония не присоединяется к Европейской прокуратуре, которая будет заниматься предотвращением отмывания денег.

В прошлый вторник депутаты фракции Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс, Игорь Грязин, Анне Суллинг, Йоханнес Керт и Валдо Рандпере представили министру юстиции Урмасу Рейнсалу запрос в связи с отсутствием интереса к присоединению к Европейской прокуратуре.

Члены фракции Партии реформ указали, что результаты недавно опубликованного журналистского проекта OCCRY, сосредоточившегося на организованной преступности и коррупции, показали, что международные банки отмыли 20,8 млрд долларов и через известные банки Эстонии прошло в общей сложности 1,6 млрд долларов российских денег криминального происхождения.

"Происшествие ярко показало, насколько бессильна мировая банковская система предотвратить массивное передвижение преступных денег. Крупномасштабные финансовые преступления зачастую связаны с несколькими странами и предполагают проведение трансграничного производства. Это делает рассмотрение таких преступлений очень сложным и требующим много времени. Более того, за всей операцией по отмыванию денег видят интересы российской спецслужбы ФСБ", — отметили в запросе.

По оценке реформистов, случаи отмывания денег наносят ущерб стабильности финансового сектора стран и угрожают экономике каждой страны. "Эстония должна вести международное сотрудничество для предотвращения финансовых преступлений".

Исходя из этого, спросили, почему министр не считает важной борьбу с отмыванием денег и почему Эстония не присоединилась к Европейской прокуратуре, если 13 стран — Германия, Франция, Болгария, Чехия, Греция, Испания, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Финляндия — посчитали важной борьбу с финансовыми преступлениями. К настоящему моменту об участии в новом следственном органе сообщили 17 стран Евросоюза.

Также спросили, как такая пассивность Эстонии сочетается с обещанной правительством активной внешней политикой и международным сотрудничеством.