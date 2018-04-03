Реформисты хотят, чтобы Симсон понесла ответственность за проблемы сообщения островов с материком

В понедельник фракция Партии реформ в Рийгикогу представила министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон запрос в отношении транспортного сообщения с островами, сообщают реформисты в пресс-релизе.

”С ноября 2016 года в сферу ответственности Кадри Симсон как министра экономики и инфраструктуры входит Департамент водных путей. Министр получает информацию от Таллиннского порта и компании Saarte Liinid, но, несмотря на это, решение проблемы с сообщением между материком и островами откладывается уже очень давно. Курьезным является то обстоятельство, что в мае 2017 года министр Симсон уверенно отвечала Рийгикогу, что суда сами будут углублять канал Рукки, добавив, что в 2017 году она не видит необходимости в проведении дноуглубительных работ. Хотя уже в то время ей было известно, что осенью и зимой возникнут проблемы. О проблеме Симсон была лично осведомлена с весны 2017 года. Вместо ее признания министр стала перекладывать ответственность — то на местные самоуправления, то на политиков, то на погодные условия”, — сказала Урве Тийдус.

”Мы хотим, чтобы Кадри Симсон приступила к поиску решений, а не оправданий, и чтобы сообщение с островами не страдало из-за ее необоснованной самоуверенности. Уже в мае 2017 года Симсон знала о проблеме. Осенью ей в критическом ключе писали об этом капитан порта, а также предприниматели и руководители местных самоуправлений. Решений и взаимодействия по-прежнему нет — Симсон пора ответить за то, приступить к работе и решить проблемы”, — резюмировала Урве Тийдус содержание запроса.