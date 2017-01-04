Перед выборами нового председателя борьба за власть в Партии реформ перешла во внутрипартийные рассылки.

Член правления Ляэнемааской организации Партии реформ, председатель Хаапсалуского округа и мэр Хаапсалу Урмас Суклес 2 января попытался отправить в рассылку партийных руководителей местных самоуправлений поддерживающее Ханно Певкура письмо, но оно не дошло до адресатов, пишет Eesti Päevaleht. "Очевидно, оно не совпало с поддерживающей кандидатуру Михала линией ", — отметил Суклес. По его словам, раньше проблем не было и все отправленные письма всегда приходили. Суклес уточнил, что не смог отправить письмо и в рассылку Ляэнемааского округа.

В письме Суклес хотел сказать, что, по его мнению, партия нуждается в довольно большом изменении и из кандидатов в председатели именно Певкур способен его принести. "Кристен — уважаемый и деятельный человек, но у него есть одна очень большая слабость: он не говорил правду журналистам и "попался" на этом. А этого СМИ и общественность никогда не забудут, и под его руководством репутация Партии реформ как партии с серым финансированием никуда не исчезнет", — говорилось в его письме.

В партии сказали, что рассылки каждого уровня принятия решений сделаны так, что у чужих нет в них доступа. Например, человек из Таллиннского округа не может написать в рассылку Пярнуского округа. Но это не объясняет, почему руководитель местного самоуправления Суклес не может отправить письмо в рассылку руководителей местных самоуправлений. "Партийные рассылки всегда по умолчанию закрыты для защиты от коммерческого и другого спама. Включенный в рассылку адрес всегда может отправить туда письмо. Я проверил у айтишников. Суклес не писал в рассылку руководителей местных самоуправлений", — ответил генеральный секретарь Партии реформ Реймо Небокат.

Неверный адрес

В ночь на сегодня Суклес спросил в Facebook о статье Eesti Päevaleht, кто лжет — генеральный секретарь партии или айтишники.

Но по фотографии отправленного Суклесом письма выяснилось, что он ошибочно отправил письмо на неверный адрес. Суклес отправил письмо на адрес ovjuhid-bounces@lists.reform.ee, который является адресом почтового сервера партии, с которого отправляются сообщения об ошибке, когда письмо не доходит до адресата.

При отправке письма на адрес с "bounces", письмо приходит на сервер, за которым нет списка адресатов.

Суклес должен был отправить письмо на адрес ovjuhid@lists.reform.ee. Использование адреса ovjuhid-bounces@lists.reform.ee оставляет возможность, что Суклес ранее отправил какое-то другое письмо на верный адрес, и оно все-таки пришло обратно, из-за чего он и мог скопировать неверный адрес.

Мэр Хаапсалу в комментарии Delfi признал, что в адресную строку его письма действительно по ошибке могло попасть "bounces", из-за чего дважды отправленное письмо не дошло до адресата. "Я общался с аайтишниками, и они тоже утверждали, что это мог быть неверный адрес, но они сказали мне это только сегодня".

Суклес отметил, что мог ошибиться и с адресом отправленного в рассылку Ляэнемааского округа письма.

"Странно то, что после того, как эта тема поднялась, в рассылках началась удивительно серьезная дискуссия, что означает, что рассылки все-таки есть", — сказал он.

Суклес подтвердил, что, согласно поступившим ему сигналам, большинство уездных рассылок было закрыто или очень жестко контролировалось. "Это факт. Днем рассылки открылись. В этом смысле сегодняшний день был позитивным", — добавил он.