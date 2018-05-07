Реформист Денис Бородич отказался поддерживать вотум недоверия Таави Аасу

Во вторник, 8 мая, в стенах Таллиннского городского собрания пройдет голосование по вотуму недоверия мэру столицы Таави Аасу (Центристская партия). Реформист Денис Бородич отказался в нем участвовать и на три месяца приостановил свои депутатские полномочия, пишет rus.err.ee.

"Приостановил свои полномочия в Таллиннском горсобрании по личным причинам. 8 мая депутаты будут обсуждать вопрос о вотуме недоверия мэру Таллинна Таави Аасу. Я четыре года работал с ним вместе, хорошо знаю его как коллегу. Голосовать за отставку Ааса я не хотел. Это было моим основным мотивом. Я знаю Таави Ааса как честного, ответственного человека. Не думаю, что вотум недоверия как-то решит проблему коррупции. Конечно, все эти коррупционные скандалы оправдать нельзя, но делать ответственным за них Таави Ааса было бы несправедливо", — сказал Денис Бородич.