Реформист Бородич во время выдвижения вотума недоверия Рейнсалу отдыхал во Вьетнаме. Партия недовольна

Член фракции реформистов Денис Бородич вторую неделю пребывает на отдахе во Вьетнаме, несмотря на то, что в Рийгикогу сейчас — две рабочие недели. До них были две свободные. Ввиду его отсутствия у оппозиции было на один голос меньше при выдвижении вотума недоверия Рейнсалу.



Вице-председатель фракции реформистов Лаури Луйк поведал Delfi, что в целом во время важных голосований депутаты организуют свою деятельность так, чтобы быть доступными для партии. ”Если что-то критичное — предполагаем, что человек вернется к нужному времени”, — отметил Луйк. Также он добавил, что в партии есть люди, кого ”поведение Бородича затронуло”.

Несколько членов Партии реформ сказали, что в Бородиче — очень разочарованы. ”Ок, в принципе, ты можешь отсутствовать, хотя это и рабочее время, но ты должен обеспечить свое присутствие, когда происходят важные голосования. Его на голосовании не было”, — отметил один из членов фракции.

Также сообщили, что Бородич не смог организовать свой обратный рейс на время голосования, хотя ему в этом в партии помогали. На звонки он не отвечает.

Кроме него в выдвижении вотума недоверия не приняла участия и реформистка Анне Суллинг. Она находилась в командировке в Израиле и являлась главой делегации.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) останется в должности, так как инициированный против него реформистами вотум недоверия провалился на заседании Рийгикогу в среду.