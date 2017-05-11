Реформа системы призыва в армию: уклоняющимся могут приостановить действие водительских прав

Правительство одобрило предложения Министерства обороны по реформированию системы призыва на воинскую службу, чтобы обеспечить повышение численности резервистов. Уклоняющимся от армии могут приостановить действие водительских прав и карточек на рыбную ловлю, передает rus.err.ee.

Согласно предложениям, повестки о призыве будут доставляться электронным путем, предусматриваются также различные изменения в дополнительных мерах в случае уклонения от воинского призыва, а также поправки в организацию работы медкомиссий и к требованиям к состоянию здоровья, сообщило Министерство обороны.

Кабинет министров одобрил, что в дальнейшем отправка и доставка государством повесток призывникам и резервистам будет осуществляться в основном по электронным каналам, в том числе и в тех случаях, когда гражданин пользуется другими электронными услугами.

Одобрены также предложения, согласно которым в дальнейшем уклоняющиеся от прохождения врачебной комиссии, воинского призыва или учебных сборов наряду с денежным штрафом будут наказываться также и приостановкой действия прав на вождение автомашин, прав на оружие и охотничьих прав, карточек на рыбную ловлю и прав на управление малыми судами.