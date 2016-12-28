Фонд здоровья Эстонии и читатели портала www.arst.ee назвали лучшим врачом 2016-го года др Реэт Тооминг, которая работает в Ахтмеском центре семейных врачей в Ида-Вирумаа. Сегодня в Эстонском музее здравоохранения министр социальной защиты Кайя Ива вручила победителю конкурса, проводившегося в 15-й раз, традиционную стеклянную скульптуру Иво Лилле.

”Во многом двигателем жизни в Эстонии являются прилежные женщины, которые делают работу, заслуживающую благодарности”, — сказал руководитель Фонда здоровья Эстонии др Ээро Мерилинд. ”Я плохо себе представляю, что бы случилось с Эстонией, если бы таких людей не было. Не стоит думать, что лучшие врачи работают только в Таллинне или в Тарту. Мы выражаем благодарность и признание лучшему врачу года, желаем ему энергии и мотивации, необходимых для продвижения жизни в Эстонии и заботе о здоровье людей”.

”Я приехала на работу в Ида-Вирумаа в 1994-м году, и руководивший тогда больницей в Пуру Тынис Туйск предложил мне место участкового врача, чтобы я смогла подумать, какая специализация меня привлекает. Работа участкового меня очаровала, и дальше я пошла учиться уже на семейного врача”, — рассказала др Реэт Тооминг. ”Работа семейного врача тяжелая, но очень разнообразная, нужно уметь быстро реагировать и постоянно развивать себя. Радует, когда пациент тебе доверяет, и вы плодотворно сотрудничаете. Напряжение я снимаю с помощью прогулок на природе и плавания”.

Реэт Тооминг окончила медицинский факультет Тартуского университета по специальности ”лечебное дело” в 1994-м году, в 1996-м году — интернатуру, а в 2002-м году — специализированные курсы для семейных врачей. Во время учебы она работала в Тартуской клинической больнице как санитаркой, так и медсестрой. С 1994-го года др Тооминг работает в Ида-Вирумаа: сначала в больнице Пуру, и с 2003-го года — в Ахтмеском центре семейных врачей. Др Реэт Тооминг — член Эстонского общества семейных врачей.

Из числа кандидатов, представленных на портале www.arst.ee, победителя выбрало жюри конкурса, в состав которого входили министр социальной защиты Кайя Ива, руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд и профессор центра кардиологии Эстонской региональной больницы проф Маргус Вийигимаа.

Целевое учреждение ”Эстонский фонд здоровья” основано 25 мая 2007 года. Его цель — развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.