Редактор русского Delfi Александра Матвеева победила в престижном журналистском конкурсе ”Золотое перо”!

18 мая на заседании Эстонского академического общества журналистики (ЭАОЖ) в Тартуском университете были объявлены победители традиционного конкурса Kuldsulg ("Золотое перо"). Конкурс организуют Институт журналистики и коммуникации ТУ и ЭАОЖ. Главный приз достался редактору нашего портала Александре Матвеевой, отвечающей за рубрику ”Бублик”. Александра победила в конкурсе со своей статьей "Госпожа президент, я пишу Вам, как Вы и просили”.

По оценке жюри, этот материал в жанре "Мнение" был смелым, острым и по-хорошему агрессивным, подкрепленным весомыми аргументами. Содержащееся в тексте послание является актуальным для общества. Подчеркивается, что автор не ограничилась лишь критикой, но предложила также решения озвученных проблем, которые были ею же осуществлены в последующих материалах. Журналист продемонстрировала здесь свое мастерство в использовании главного оружия — слова, — для улучшения нашего общества, отметили члены жюри конкурса.

Представители ЭАОЖ также особо отметили работу магистранта ТУ Юлии Тислер (экс-редактор русского Delfi, ныне редактор утреннего шоу КОФЕ+ на канале ETV+) в проекте ”Нерасказанная история”, который тоже выходил на нашем портале.