23.05.2018, 14:07

Редактор русского Delfi Александра Матвеева победила в престижном журналистском конкурсе ”Золотое перо”!


rus.delfi.ee
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Aleksandra Matvejeva
Aleksandra MatvejevaFoto: Madis Veltman

18 мая на заседании Эстонского академического общества журналистики (ЭАОЖ) в Тартуском университете были объявлены победители традиционного конкурса Kuldsulg ("Золотое перо"). Конкурс организуют Институт журналистики и коммуникации ТУ и ЭАОЖ. Главный приз достался редактору нашего портала Александре Матвеевой, отвечающей за рубрику ”Бублик”. Александра победила в конкурсе со своей статьей "Госпожа президент, я пишу Вам, как Вы и просили”.

По оценке жюри, этот материал в жанре "Мнение" был смелым, острым и по-хорошему агрессивным, подкрепленным весомыми аргументами. Содержащееся в тексте послание является актуальным для общества. Подчеркивается, что автор не ограничилась лишь критикой, но предложила также решения озвученных проблем, которые были ею же осуществлены в последующих материалах. Журналист продемонстрировала здесь свое мастерство в использовании главного оружия — слова, — для улучшения нашего общества, отметили члены жюри конкурса.

Представители ЭАОЖ также особо отметили работу магистранта ТУ Юлии Тислер (экс-редактор русского Delfi, ныне редактор утреннего шоу КОФЕ+ на канале ETV+) в проекте ”Нерасказанная история”, который тоже выходил на нашем портале.

Фото: Тартуский университет

Конкурс ”Золотое перо” начали проводить в 1980-х гг. с целью поощрения журналистской деятельности студентов факультетов журналистики эстонских вузов. Творчество студентов оценивается в трех категориях: лучшая работа в печатной прессе, лучший материал на радио и лучший телевизионный сюжет/передача. Критериями оценивания служат как журналисткая постановка проблемы и ее актуальность для общества, так и мастерство в выборе жанра и оформления материала.

Редакция Delfi от всей души поздравляет Александру и желает ей дальнейших успехов на журналистском поприще, развития и укрепления качеств, отмеченных членами жюри конкурса ”Золотое перо”, а также новых высот и наград!

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