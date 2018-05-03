03.05.2018, 17:04

Редактор портала "Декор": уверена, что каждый найдет что-то полезное для себя и своего дома

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Delfi открыл новый портал о дизайне интерьера на русском языке!
rus.delfi.ee
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Редактор портала "Декор": уверена, что каждый найдет что-то полезное для себя и своего дома
ФОТО: Ekspress meedia

Новый портал www.Dekor.ee — русскоязычный аналог Moodnekodu.ee и Ehitusruudus.ee, который объединяет в себе темы дизайна интерьера, архитектуры и строительства и ремонта.

”Декор” — ежедневно обновляемый интернет-портал о дизайне и декоре интерьера, ландшафтном дизайне и ремонте жилых помещений. Портал дает обзор актуальных тенденций в дизайне и архитектуре, публикует новости, полезные статьи и советы по таким темам, как выбор стиля, декорирование и обустройство дома, интересные дизайн-проекты, садоводство и многое другое.

Портал состоит из нескольких рубрик:

ДИЗАЙН И ИНТЕРЬЕР: современные тенденции в мире дизайна, примеры дизайнерских решений домов и квартир как в Эстонии, так и по всему миру, советы по декору и обустройству дома, интервью с дизайнерами и архитекторами. Для тех, кто не настроен читать, можно черпать вдохновение из красочных галерей с фотографиями интерьеров, идеями по оформлению и благоустройству.

РЕМОНТ И СТРОЙКА: рекомендации и советы профессионалов по ремонту, планировке и перепланировке самых разных жилых помещений. Раздел содержит практические гиды для тех, кто только начинает ремонт или находится в процессе, а также, рекомендации, как бюджетно и за короткий срок обновить и улучшить уже имеющийся интерьер.

ДЕЛАЕМ САМИ: интересные проекты реновации и реставрации мебели, идеи для оформления и вторичного ее использования, советы по декорированию и украшению дома своими руками. Подробные пошаговые инструкции с фотографиями расскажут, например, как перекрасить и вдохнуть новую жизнь в мебель советского времени или сделать ваш интерьер не похожим на другие, не проиграв при этом в его актуальности и функциональности.

ТОП

НАШ САД: от цветочных посадок на балконе до правильного ухода за плодовыми деревьями. Советы о том, как правильно спланировать свой участок, сажать и ухаживать за садово-огородными растениями, а также примеры оформления дачных участков и все самое интересное, что касается ландшафтного дизайна. Если у вас есть дачный участок, загородный дом или вы хотите сделать небольшой огород на балконе — наши советы помогут это осуществить.

”Говорят, понятие стиля и вкуса весьма условны. И дело даже не в том, что у одних хороший вкус, а у других нет, а в том, что именно подходит каждому отдельному человеку. Интернет-портал ”Декор” охватывает широкий спектр тем в дизайне интерьера, и я уверена, что каждый читатель сможет почерпнуть полезную для себя информацию и идеи по благоустройству своего жилья”, — комментирует редактор портала ”Декор” Валерия Ару-Воскобойникова.

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