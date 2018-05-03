Редактор портала "Декор": уверена, что каждый найдет что-то полезное для себя и своего дома

РЕМОНТ И СТРОЙКА: рекомендации и советы профессионалов по ремонту, планировке и перепланировке самых разных жилых помещений. Раздел содержит практические гиды для тех, кто только начинает ремонт или находится в процессе, а также, рекомендации, как бюджетно и за короткий срок обновить и улучшить уже имеющийся интерьер.

ДЕЛАЕМ САМИ: интересные проекты реновации и реставрации мебели, идеи для оформления и вторичного ее использования, советы по декорированию и украшению дома своими руками. Подробные пошаговые инструкции с фотографиями расскажут, например, как перекрасить и вдохнуть новую жизнь в мебель советского времени или сделать ваш интерьер не похожим на другие, не проиграв при этом в его актуальности и функциональности.

НАШ САД: от цветочных посадок на балконе до правильного ухода за плодовыми деревьями. Советы о том, как правильно спланировать свой участок, сажать и ухаживать за садово-огородными растениями, а также примеры оформления дачных участков и все самое интересное, что касается ландшафтного дизайна. Если у вас есть дачный участок, загородный дом или вы хотите сделать небольшой огород на балконе — наши советы помогут это осуществить.

”Говорят, понятие стиля и вкуса весьма условны. И дело даже не в том, что у одних хороший вкус, а у других нет, а в том, что именно подходит каждому отдельному человеку. Интернет-портал ”Декор” охватывает широкий спектр тем в дизайне интерьера, и я уверена, что каждый читатель сможет почерпнуть полезную для себя информацию и идеи по благоустройству своего жилья”, — комментирует редактор портала ”Декор” Валерия Ару-Воскобойникова.