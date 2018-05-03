Редактор портала "Декор": уверена, что каждый найдет что-то полезное для себя и своего дома

Новый портал www.Dekor.ee — русскоязычный аналог Moodnekodu.ee и Ehitusruudus.ee, который объединяет в себе темы дизайна интерьера, архитектуры и строительства и ремонта.
”Декор” — ежедневно обновляемый интернет-портал о дизайне и декоре интерьера, ландшафтном дизайне и ремонте жилых помещений. Портал дает обзор актуальных тенденций в дизайне и архитектуре, публикует новости, полезные статьи и советы по таким темам, как выбор стиля, декорирование и обустройство дома, интересные дизайн-проекты, садоводство и многое другое.
Портал состоит из нескольких рубрик:
ДИЗАЙН И ИНТЕРЬЕР: современные тенденции в мире дизайна, примеры дизайнерских решений домов и квартир как в Эстонии, так и по всему миру, советы по декору и обустройству дома, интервью с дизайнерами и архитекторами. Для тех, кто не настроен читать, можно черпать вдохновение из красочных галерей с фотографиями интерьеров, идеями по оформлению и благоустройству.