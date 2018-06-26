26.06.2018, 12:30

Ребята из Ласнамяэ помогли убрать Паэвялья после праздника


rus.delfi.ee
EST
Võistluse tänava prügiprobleem
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

После масштабного празднования Иванова дня, на котором побывало более 3000 гостей со всего города, группа молодых людей из девяти человек приняла участие в уборке территории Паэвялья.


В субботу, 23 июня на площадке Паэвялья в Ласнамяэ с песнями и хороводами жители отпраздновали самую короткую ночь года. Более 3-х тысяч гостей, пришедших весело встретить Иванов день, ожидала насыщенная концертная программа и традиционный большой костер. ”Несмотря на пессимистичные обещания синоптиков погода нас порадовала, и в субботний вечер на площадке собралось большое количество людей. Спасибо артистам за зажигательные выступления и праздничную атмосферу, а также всем гостям, кто решил отметить Иванов день вместе с Ласнамяэ”,- сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Как и после любого крупного мероприятия, на территории проведения осталось большое количество мусора. ”Каждый год управа Ласнамяэ производит уборку площадки, где накануне проходил организованный нами праздник. В этом году группа добровольцев из девяти ребят решила помочь убрать Паэвялья, где после пикников осталось много мусора”, — сказала Юферева.

Молодые люди приняли участие в уборке территории: убрали оставленный мусор и собрали раскиданную тару. По словам организатора акции Александра Арабкина, ребятам не составило труда, вооружившись большими мусорными пакетами, отправиться убирать Паэвялья. ”Мы понимаем, что не все жители ответственно относятся к поддержанию чистоты и оставляют за собой мусор, а так как в Иванову ночь устраивается пикников много, то и мусора возникает соответственно тоже больше”, — сказал Александр. ”Мы любим наш город и природу, вот и решили разделить ответственность за чистоту площадки. Нам это было не сложно”, — добавил Арабкин.

На сегодняшний день управа Ласнамяэ может подтвердить, что уборка площадки Паэвялья произведена и территория свободна от мусора, оставленного гостями после праздника.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Картина, от которой хочется плакать". Новая традиция: за алкоголем в Латвию — вместе с детьми

26.06.2018
Разумеется, в преддверии Ивановой ночи продажа алкоголя на южной границе шла полным ходом. Неожиданностью стало то, что везти нагруженные алкоголем тележки родителям помогли несовершеннолетние дети, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106212016
167,40 €
100,44 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, какие дороги в Таллинне отремонтируют в ближайшие годы

26.06.2018
На прошлой неделе Таллиннское горсобрание утвердило стратегию бюджета на следующие четыре года. Помимо прочего, был представлен список шоссе и улиц, которые будут отремонтированы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Обращение читателя к покупателям: будьте более доброжелательны! На месте кассира могли оказаться и вы

26.06.2018
Я пишу вам с надеждой, что это поможет не только мне, но и тем людям которые не имеют опыта работы в сфере торговли и только начинают там работу. Ведь почему там такая большая текучка — люди не выдерживают этого напряжения и увольняются.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Фотоконкурс “НАШ ДОМ 2018“ — присылайте фотографии своей кухни

26.06.2018
Если вы являетесь обладателем красивой и вдохновляющей кухни, запечатлите ее на фотокамеру и участвуйте в конкурсе “НАШ ДОМ 2018” в категории Кухня. Имя победителя, выигравшего промежуточный приз, станет известно путем читательского голосования в конце июля, в качестве приза будет разыграна подарочная карта от производителя кухонной мебели Arens на сумму 250 €.
Подробнее