Ребята из Ласнамяэ помогли убрать Паэвялья после праздника

После масштабного празднования Иванова дня, на котором побывало более 3000 гостей со всего города, группа молодых людей из девяти человек приняла участие в уборке территории Паэвялья.
В субботу, 23 июня на площадке Паэвялья в Ласнамяэ с песнями и хороводами жители отпраздновали самую короткую ночь года. Более 3-х тысяч гостей, пришедших весело встретить Иванов день, ожидала насыщенная концертная программа и традиционный большой костер. ”Несмотря на пессимистичные обещания синоптиков погода нас порадовала, и в субботний вечер на площадке собралось большое количество людей. Спасибо артистам за зажигательные выступления и праздничную атмосферу, а также всем гостям, кто решил отметить Иванов день вместе с Ласнамяэ”,- сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.