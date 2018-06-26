26.06.2018, 12:30

Ребята из Ласнамяэ помогли убрать Паэвялья после праздника


rus.delfi.ee
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Võistluse tänava prügiprobleem
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

После масштабного празднования Иванова дня, на котором побывало более 3000 гостей со всего города, группа молодых людей из девяти человек приняла участие в уборке территории Паэвялья.


В субботу, 23 июня на площадке Паэвялья в Ласнамяэ с песнями и хороводами жители отпраздновали самую короткую ночь года. Более 3-х тысяч гостей, пришедших весело встретить Иванов день, ожидала насыщенная концертная программа и традиционный большой костер. ”Несмотря на пессимистичные обещания синоптиков погода нас порадовала, и в субботний вечер на площадке собралось большое количество людей. Спасибо артистам за зажигательные выступления и праздничную атмосферу, а также всем гостям, кто решил отметить Иванов день вместе с Ласнамяэ”,- сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Как и после любого крупного мероприятия, на территории проведения осталось большое количество мусора. ”Каждый год управа Ласнамяэ производит уборку площадки, где накануне проходил организованный нами праздник. В этом году группа добровольцев из девяти ребят решила помочь убрать Паэвялья, где после пикников осталось много мусора”, — сказала Юферева.

Молодые люди приняли участие в уборке территории: убрали оставленный мусор и собрали раскиданную тару. По словам организатора акции Александра Арабкина, ребятам не составило труда, вооружившись большими мусорными пакетами, отправиться убирать Паэвялья. ”Мы понимаем, что не все жители ответственно относятся к поддержанию чистоты и оставляют за собой мусор, а так как в Иванову ночь устраивается пикников много, то и мусора возникает соответственно тоже больше”, — сказал Александр. ”Мы любим наш город и природу, вот и решили разделить ответственность за чистоту площадки. Нам это было не сложно”, — добавил Арабкин.

На сегодняшний день управа Ласнамяэ может подтвердить, что уборка площадки Паэвялья произведена и территория свободна от мусора, оставленного гостями после праздника.

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