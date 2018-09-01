Ребенку в состоянии депрессии: чего ты ноешь? Возьми себя в руки!

По словам Хелен, возник своеобразный заколдованный круг, который в конце концов привёл к появлению посттравматического стресса, а затем и к глубокой депрессии, повышенной тревожности, нанесению себе увечий и мыслям о самоубийстве: ”Я говорила маме, что меня обижают, но она не воспринимала мои слова всерьёз. Опорных специалистов в школе не было, а учителя предпочитали ничего не замечать. Классная руководительница, с которой я поделилась своими проблемами, сочла меня саму виновной во всех своих бедах и посоветовала измениться. Тогда я попыталась понравиться компашке обидчиков, начала одеваться как они и на время тоже стала обидчицей других. Я надеялась, что когда стану подобной им, то они оставят меня в покое. Этого не случилось, и я полностью ”закапсулировалась”, перестав общаться в школе с кем бы то ни было. В глубине души я всегда надеялась, что меня кто-то заметит, захочет позаботиться обо мне и помочь”.

В седьмом классе Хелен училась уже в другой школе. Сначала всё шло в гору, однако после получения травмирующего опыта она снова стала отсутствовать в школе. ”Классная руководительница и школьный соцпедагог составили список всех моих задолженностей и приписали к ним сроки представления работ, коих было безумно много, — вспоминает Хелен. — Как и в предыдущей школе, мне снова стали угрожать, что если я не начну посещать школу и выполнять работы, то придёт соцработник и насильно приведёт меня в школу. Возможности учиться по индивидуальной программе мне не предлагали, от меня требовали всего того же, чего и от других”.

В восьмом классе Хелен очутилась в такой глубокой яме, что решила написать маме электронное письмо и рассказать о сложившейся ситуации. ”Я боялась, что сделаю нечто безумное и необдуманное, понимая, что мне требуется помощь. Я у мамы единственный ребёнок и не осмеливалась оставить её одну. К тому времени я уже нашла психиатра, к которому обратиться. С того момента, как мама осознала, что со мной происходит, она стала меня поддерживать. Однако она до сих пор винит себя в том, что сразу ничего не предприняла. Без неё я бы не выкарабкалась из этой ситуации”. При этом Хелен добавляет, что одной преподавательнице она была не безразлична. ”Когда учительница человековедения узнала о моих проблемах, то она протестировала на уроке душевное здоровье всех учеников, а я впервые в жизни честно ответила на вопросы теста, — говорит Хелен. — Внизу последней страницы учительница написала, что я могу всегда с ней поговорить и что она хочет мне помочь. Мне стало необычайно хорошо от осознания того, что мне теперь есть с кем поговорить”.

Выписанные психиатром таблетки стабилизировали состояние Хелен, которая в 2015 году смогла окончить основную школу. ”Больше всего мне помогли как раз таблетки и музыка, — признаётся Хелен. — Я прочитала биографии многих музыкантов, которое пережили нечто подобное. От терапии я предпочитала увиливать, поскольку была ещё не готова обсуждать случившееся”.

Хелен смогла продолжить учёбу в одном английском колледже. Остаться в Эстонии она не смогла, поскольку у неё возникла сильнейшая неприязнь к школе. В Великобритании она смогла заняться углублённым изучением интересовавших её предметов, да и учителя там были замечательными.

Прошлым летом Хелен вернулась в Эстонию и вновь обратилась к своему психологу. ”Таблетки помогли справиться с депрессией, но проблемы по-прежнему оставались не обсуждёнными, — завершает Хелен свой рассказ. — Я не могла жить полноценной жизнью, потому что время от времени у меня случались рецидивы. Помогла терапия”. Сейчас у Хелен всё хорошо. У неё есть работа по душе, к тому же она занимается любительской фотографией. Отношения с мамой хорошие. В конце прошлого года Хелен присоединилась к Эстонскому движению за душевное здоровье молодёжи и рассказывает в гимназиях о своём прошлом. Поскольку школьное насилие продолжает оставаться большой проблемой, она надеется, что её опыт может быть полезен для других тоже.

Отношение в стиле ”у тебя есть крыша над головой, еда на столе и одежда, а потому возьми себя в руки” молодым людям не поможет

Мысль о создании организации в поддержку душевного здоровья молодёжи возникла в 2015 году. Три года деятельность велась при MTÜ Peaasjad. С конца прошлого года организация стала полностью самостоятельной, насчитывая в своих рядах 50 человек, говорит одна из основательниц движения, 22-летняя Марта Раттус. Поскольку, по её оценке, у молодых людей недостаточно информации о том, к кому обращаться со своими проблемами за помощью, то целью движения как раз и является предоставлять информацию по этой теме. Важнейшей инициативой являются проводимые в школах лекции о душевном здоровье. В них принимают участие студенты медицинского и психологического факультетов Тартуского университета. Мечтой будущего является проведение лекций для родителей и учителей, а также привлечение к проблеме внимания русскоязычной молодёжи.