Ребенка из семьи граждан РФ изъяла таллиннская соцслужба из-за антисанитарии в квартире

Социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у проживающих в Эстонии граждан РФ Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку, поместив ее в Центр защиты детей, после чего 14 июля родители по решению суда были временно (до 16 октября) лишены родительских прав.

Из судебного решения, которое есть в распоряжении портала rus.err.ee, можно сделать вывод, что основанием для изъятия из семьи ребенка послужила антисанитария в квартире. На суде соцработник Карина Куслап указала на то, что в течение восьми лет предпринимались соцслужбой меры, чтобы улучшить (бытовую) ситуацию в семье, однако, со слов соцработника, отец ребенка отрицает наличие проблемы, а мать не хочет никаких изменений.

Анатолий Газарян удивлен произошедшим: "Понимаете, по сути, за семь с гаком лет ничего не изменилось. И вдруг такой резкий поворот, мне тоже было очень странно. Наверное новые люди, новый взгляд, новое видение".

Квартира, в которой живет семья, и где побывал корреспондент rus.err.ee, действительно находится в плохом состоянии - в ней очень давно не делали ремонта, мебель старая, комнаты не ухожены, они сильно прокурены.

В судебном решении на все это указывает социальный работник, однако не аргументирует, какой вред здоровью ребенка нанесен или может быть нанесен, как не приводится заключения врача и детского психолога и информации, что ребенок мог подвергаться какому-либо насилию.