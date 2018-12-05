Реанимация на танцполе: на балу Тартуского университета человек упал в обморок во время танца(2)
"В качестве стороннего наблюдателя такое происходит редко, а в качестве врача — намного чаще”, — говорит анестезиолог профессор Джоэль Старкопф, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии Клиники Тартуского университета. В субботу вечером ему пришлось реанимировать человека на балу Тартуского университета — прямо на танцполе в концертном зале "Ванемуйне", когда тот упал в обморок прямо посреди танца.