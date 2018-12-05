Реанимация на танцполе: на балу Тартуского университета человек упал в обморок во время танца

Оказавшиеся неподалеку люди тут же начали оказывать ему помощь, а вскоре на место прибыла скорая, пишет Õhtuleht.

Старкопф уточнил, что так как человека реально пришлось реанимировать, то имела место клиническая смерть. Он добавил, что жизнь упавшего в обморок человека уже вне опасности.