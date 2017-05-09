Реакция на интервью Ивановой: ”пальто, гвоздики, Бронзовый солдат и микрофон ”Спутника” в руках говорят нам обо всем”

9 мая у Бронзового солдата на Военном кладбище, где люди собрались отметить День победы, депутат Рийгикогу Ольга Иванова дала интервью считающемуся прокремлевским каналу Sputnik.

”Мне кажется, член Рийгикогу обязан общаться со СМИ, вне зависимости от того, какие это СМИ”, — аргументировала она свой поступок Delfi. На это член IRL Марко Михкельсон написал на своей странице в Facebook: ”Член Рийгикогу свободен в своих действиях, но если ведущие члены партии премьер-министра позволяют каналу российской пропаганды использовать себя как невменяемых, то возникает искренний вопрос: понимают ли они, какому государству присягали на верность?”

Депутат от Партии реформ Кристен Михал в свою очередь написал у себя на Facebook: ”С Днем Европы! На домах развеваются сине-черно-белые. Рийгикогу обсуждает, как улучшить условия для предпринимательства в Эстонии, а также каких глупостей следовало бы избегать новому правительству. Мы как раз думали, почему тут так мало Центристской партии. Выясняется, что и они там, где сердце”.

Михал поделился фотографией Ивановой, которая держит микрофон ”Спутника”. ”На снимке — один из идеологов русского направления Центристской партии, член Рийгикогу Эстонской Республики Ольга Иванова. Пальто, гвоздики, Бронзовый солдат и микрофон ”Спутника” в руках говорят нам больше, чем произнесенные несколько дней назад слова Юри Ратаса о награждении участвовавшего в антиэстонской пропаганде Семенова. Или разговоры о том, что интервью ”Спутнику” не даются, после того, как только что были даны. Вернее, говорят все”.

”Смотрю я на это и думаю, может, после выборов председателя IRL следует заняться созданием нового национального и правого правительства? Парламентское большинство против таких ”Спутников” имеется…”, — написал Михал.

Не остался в стороне и министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия): "Снова за старое! Политические новости и установки последних дней и часов беспокоят. Политики двух крупных партий снова вступили в предвыборную борьбу, взяв в заложники национальные чувства с обеих сторон. С одной стороны выстреливает Кристен Михал своими угрозами закрыть русские школы в рамках своей предвыборной платформы, с другой стороны — Ольга Иванова в пальто кроя солдатской шинели стоит на фоне Бронзового солдата с микрофоном телеканала Sputnik".

"Михал и Иванова пошло достигают простого результата. Баррикады между избирателями возведены. Реальное содержание выборов больше неважно. Взаимная вражда, как злобный монолог, подавляет все остальные темы — диалог исчезает", -считает Анвельт.

"Все это чем-то напоминает случившееся 10 лет назад политическое противостояние, которые привело в апреле 2007 к одному из самых болезненных опытов Эстонии со времен восстановления независимости. Дорогие политики, опомнитесь и относитесь с ответственностью к Эстонии и к нашим людям!" — добавил он.