Разыскивается жадина и прохиндей, загубивший химикатами тонны эстонских экоплодов

Земледельцы, трудящиеся в сфере альтернативного сельского хозяйства, в этом году получат меньшую поддержку, нежели ожидалось. Это означает для них трудные времена, что может привести к обману в сфере экспорта и удар по имиджу Эстонии, пишет Eesti Ekspress.

”До окончания производства мы, разумеется, ничего не можем комментировать”, — вежливо отвечает директор по купле-продаже Baltic Agro Валло Тенсон — фирмы, являющейся одним из крупнейших экспортеров разных плодов. Понять можно. Ситуация действительно неловкая: Eesti Ekspress узнала о случаях обмана, которые начались в Эстонии и распространились на Европу.

Если коротко — суть такова. В прошлом году Ветеринарно-пищевой департамент внезапно получил из Дании предупреждение об опасности: в плоде, прибывшем из Эстонии, был обнаружен запрещенный химикат хлормекват. Это распыляемый на растение укрепитель стебля, используемый в обычном — интенсивном — сельском хозяйстве, дабы избежать полегания плода. В щадящем хозяйстве хлормекват категорически запрещен. Таким образом, датские чиновники оповестили об этом случае все страны-члены ЕС. В курсе и Еврокомиссия.

В Эстонии Ветеринарно-пищевой департамент сразу начал расследование и устроил в Baltic Agro внеочередную проверку. Выяснили, у кого закупают зерна, кому их еще продавали, и совпадают ли количества купленного-проданного. Оказалось, Baltic Agro покупал его у 47 производителей. Ведомство передало полученную информацию в Департамент сельского хозяйства, который, в свою очередь, проверил уже производителей зерна.

Были ли загрязнены тысячи тонн экоплодов? Был ли тогда испорчен имидж Эстонии как поставщика?

Департамент сельского хозяйства следствие завершил и виновника не обнаружил. А Baltic Agro продолжает расследование.

Государство платит пособие тем, кто поднимает сельское хозяйство без химикатов, дабы спасти окружающую среду, загрязненную плодами интенсивного полеводства. Все шло хорошо. Делопроизводство Baltic Agro, к счастью, пока лишь единственное в данной сфере. Однако многие производители и скупщики экопродукции побаиваются. Например, пособия за прошлый год должны были поступить на банковские счета производителей 10 февраля, а 9 министерство объявило: извините, но ходатайствующих больше, чем ожидалось, и потому мы выплатим всем пособие на 14% меньше, чем ожидалось.

А это не какие-то копейки. Например, кооператив йыгевамааских экопроизводителей Wiru Vili сокращает восемь производителей, у которых на альтернативное хозяйство выделено менее семи с половиной гектаров земли.

Поддержка одного такого экогектара в прошлом году составляла 120 евро, а это значит, что кооператив получил в качестве пособия примерно 900 000 евро. А 14% снижение — это на 120 000 евро меньше.

И производители — в ловушке. Для получения пособия надо было взять на себя обязательства быть в течение пяти лет — до 2020 — экопроизводителем. Пособие в оговоренном масштабе не платят, а прекратить производство тоже никак — придется в таком случае выплачилась суммы пособий за все предыдущие годы. Для большинства это означало бы банкрот.

Министерству же проще. В постановлении о выплате пособий действительно черным по белому написано: если ходатайствующих больше, то и деньги надо разделить меж всеми поровну. Если просто: если на столе еды — на пятерых, а едоков — больше, то все останутся полуголодными.

Большинство из ”прижатых” экоземлепашцев поступают как эстонцы — злятся, но пытаются выйти из положения честным путем. Но есть и другая возможность — обман.

Цена за тонну плодов, выращенных альтернативным путем, до трех раз выше, чем тех, что выращены обычным, урожайность же в два-три раза ниже. Если повезет — это хороший бизнес, но рисковый: вероятность неурожая выше. А тут недалеко и до обмана. Если слегка помочь экоплоду химикатом, но продавать его как выращенный щадящим путем — получается ”двойной выигрыш”: урожай — как на обычном поле, а денег можно просить в три раза больше.

А если попадешься? Наказание было бы суровым, да вот особенности этого бизнеса не позволяют быстро разоблачить обман.

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