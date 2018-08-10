Развязка в Хааберсти превратилась в турбо-кольцо, сегодня заработают светофоры

Светофоры заработают в пятницу, 10 августа, чтобы участники движения за выходные смогли привыкнуть к организации движения на перекрестке в спокойной обстановке. Светофоры, установленные во время реконструкции, позволили разместить на кольце больше рядов, что повысило его пропускную способность и сделало из обычной кольцевой дороги т.н. турбо-кольцо. На перекрестке лишь два такта светофора, что также повышает эффективность перекрестка.

Отличие турбо-кольца от привычной дороги с кольцевым движением в том, что на последнем можно совершать неограниченное количество кругов, а турбо-кольцо этого не позволяет. Поэтому, въезжая на перекресток, нужно выбрать конкретный ряд, чтобы выехать в нужном месте. Дорожные ограничители не позволяют перестроиться, находясь на перекрестке, а также снижают скорость движения на нем, что служит безопасности.

Просим всех участников движения внимательно следовать требованиям всех средств организации дорожного движения.