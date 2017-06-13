Разрешение на вырубку мешающего строительству перекрестка Хааберсти дерева остается в силе

По оценке Министерства окружающей среды, растущая на территории, где производятся работы по реконструкции перекрестка Хааберсти в Таллинне, серебристая ива не отвечает условиям причисления к находящимся под государственной охраной объектам, в связи с чем отсутствуют и основании для внесения изменений в разрешение на вырубку, выданное Департаментом окружающей среды.

Пресс-служба городской канцелярии подчеркнула, что ни одно дерево в Таллинне не вырубается без причины, и что в данном случае не удалось найти ни одного технического решения для сохранения ивы.

"При планировании городского пространства и проектировании строительных объектов тщательно взвешиваются все природоохранные аспекты, и ни одно дерево в Таллинне просто так не вырубается, независимо от класса его ценности. Сохранение серебристой ивы близ транспортной развязки в Хааберсти невозможно, поскольку нет альтернативного технического решения для реконструкции перекрестка. Реконструкция же необходима, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить заторы. Поскольку реконструкция входит в утвержденную Правительством Республики программу инвестиций по развитию инфраструктуры на 2014-2020 годы. то проектное решение было согласовано также с Департаментом технического надзора", — сообщает городская канцелярия.

По мнению защитников природы, которые круглосуточно следят за деревом, удалять его нельзя, поскольку ему более ста лет и на нем находятся птичьи гнезда.