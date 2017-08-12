Разработка новой инфосистемы Департамента соцстрахования продолжится с новыми партнерами

Министерство социальных дел решило приостановить договор с прежним разработчиком инфосистемы Департамента социального страхования (SKAIS2) Tieto, с которым сейчас ведутся переговоры об условиях прекращения договора.

Замена разработчика не повлияет на выплату пособий и компенсаций или же оказываемые людям услуги, сообщила пресс-служба министерства.

”Мы приняли решение прекратить работы с прежним разработчиком по ряду причин. Мы определенно не удовлетворены текущим темпом работ по проекту, который сделал невозможным реализацию проекта в намеченный срок”, — сказал вице-канцлер министерства социальных дел по развитию э-услуг и инновации Айн Аавиксоо. ”Во-вторых, социальная система постоянно претерпевает изменения, в том числе связанные с административной реформой задачи и изменения в пакете родительских пособий, который предполагают отличный подход к развитию инфосистемы”.

По словам канцлера Марики Приске, прежние решения принимались исходя из убеждения, что задержки в разработке ИТ-решений не могут создавать препятствия для людей и выплаты социальных пособий и компенсаций должны быть обеспечены в любой момент. ”Необходимая для этого работа проведена и теперь мы можем реорганизовать проект инфосистемы Департамента социального страхования. Разработка SKAIS2 продолжится, но на новых условиях, потому что сейчас потребности изменились в таком объеме, что теперь разумно провести новый тендер”, — пояснила Приске.

По словам директора Департамента социального страхования Эгона Веэрмяэ, сейчас заложен фундамент для дальнейшего прогресса и оказываемые департаментом жителям Эстонии услуги будут обеспечены вне зависимости от изменений в ИТ-проекте. ”Мы выплачиваем все социальные пособия и новую алиментную помощь при помощи новой инфосистемы. Все наши более чем 700 000 клиентов могут быть уверены, что пособия и услуги пособия и услуги будут выплачены вовремя”, — сказал Веэрмяэ.

Компромисс по прекращению договора с Tieto министерство социальных дел при первой же возможности направит в правительство. Для продолжения работы над инфосистемой Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) готовит новый тендер.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

· SKAIS2 — проект по обновлению услуг Департамента социального страхования, в ходе которого модернизируются ИТ-системы департамента, разрабатываются удобные для пользователя услуги и повышается эффективность работы департамента. В общей сложности 25 различных процессов в департаменте претерпит изменения.

· Совокупный бюджет проекта составил 7,7 миллионов евро. К настоящему моменту выплачено или же взято обязательств на сумму в 4,88 миллионов евро, почти две трети из которых были потрачены на аналитическую работу и разработку базовых компонентов для всех услуг. Порядка трети расходов пошло на различные процессы услуг.