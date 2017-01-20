Леппик объяснил, что предложенный правительством план предусматривает, чтобы в средней пенсии доля, зависящая от зарплаты и вкладов, уменьшилась с нынешних 60% до 30%. Эти изменения будут приняты шаг за шагом в течение 20-30 летнего периода, различные изменения вступят в силу в 2027 и 2037 годах.
По его словам, сейчас в стране насчитывается 24% тех, чей коэффициент пенсионной страховки (соотношение уплачиваемого с их зарплаты социального налога к сумме среднего социального налога) составляет 1,0 или больше, а людей с коэффициентом ниже 1,0 — 76% от всех получателей облагаемого социальным налогом дохода.
"Другой аспект связан с макроэкономическими показателями. Пенсионные расходы Эстонии (в соотношении к ВВП) довольно низкие по сравнению с другими странами ЕС и ОЭСР. При этом пенсии должны выполнять две задачи — обеспечивать пожилых людей защитой от бедности и в определенной степени заменять ранее получаемый доход”, -рассказал Леппик.
Он добавил, что вопрос в том, как хорошо эстонская пенсионная система сможет выполнять обе цели одновременно, если в добавок придется обеспечивать устойчивости системы — насколько государственные пенсии могут быть дифференцированы на основе зарплаты при ограниченных расходах, чтобы в то же время все пожилые люди были обеспечены защитой от бедности? Ответ — дифференцированная часть не должна быть очень большой.
Леппик объяснил, что план правительство никак не повлияет на тех, кто получает среднюю зарплату — если сейчас получатель средней зарплаты получает одну страховую долю, то после реализации плана будет получать одну стажевую долю.
В четверг на заседании правительства было принято решение провести изменения пенсионной системы, в том числе и формулы расчета пенсий. В дополнение к гибкой пенсии и привязке пенсионного возраста к ожидаемой продолжительностью жизни, размер пенсии I ступени будет зависеть от трудового стажа.