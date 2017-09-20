Разработана программа обработки отходов в Таллинне на 2017-2022 годы

Стратегическими задачами программы является сокращение объема образующихся в городе отходов и снижение их опасности, сообщает Raepress.

Следующей определена задача максимального вторичного использования отходов, и еще одна цель — снижении экологических рисков путем усиления мониторинга и надзора.

Для уменьшения количества образующихся отходов на станциях обработки отходов будут предусмотрены возможности хранения вещей, которые можно использовать повторно, на публичных мероприятиях пластиковая посуда будет заменяться используемой многократно.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, очень важно уменьшить образование отходов в учреждениях и на предприятиях. А для выполнения второй задачи следует наладить организованный сбор отходов по всему городу. Тогда, определив место вывоза, город сможет принять меры для максимального вторичного использования отходов.

В городе, в том числе в школах и учреждениях, будут установлены контейнеры для сортированного сбора отходов и т.д. Среди намеченных программой мер -многосекционные мусорные урны для сортированного сбора отходов в квартирах. В порядке эксперимента намечается введение оплаты вывоза отходов по весу. Будут созданы две новые станции обработки отходов — в районе улиц Мустйыэ и Пунане.