Разработана новая программа развития Кадриорга

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Таллинской городской управе предложено на сегодняшнем заседании утвердить новую программу развития парка Кадриорг на 2017-2027 годы. Программа предусматривает превращение Кадриорга в парк-музей, начинающийся с Кадриоргского дворца и его надворных построек, как архитектурно, так и функционально.