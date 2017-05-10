Разработана новая программа развития Кадриорга

Таллинской городской управе предложено на сегодняшнем заседании утвердить новую программу развития парка Кадриорг на 2017-2027 годы. Программа предусматривает превращение Кадриорга в парк-музей, начинающийся с Кадриоргского дворца и его надворных построек, как архитектурно, так и функционально.
Созданное после восстановления независимости Эстонии для ухода за парком и администрирования в нем малое предприятие "Парк Кадриорг" стало за это время основным центром реконструкции, управления и ухода за историческими парками не только Таллинна, помощь его специалистов используется по всей Эстонии. Из масштабов и направлений нынешней деятельности учреждения исходит и новая программа развития.