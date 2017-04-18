Разрабатываемое эстонским ученым лекарство от болезни Паркинсона готово к испытаниям на людях

Испытания лекарства, изготовленного на основании открытия рабочей группы Марта Саарма, на мышах и обезьянах прошли успешно.

До сих пор симптомы болезни Паркинсона могли только облегчить, но исследовательская группа профессора нейробиологии Хельсинкского университета Марта Саарма близка к изобретению лекарства от болезни Паркинсона, пишет Eesti Päevaleht.

Разработка новых лекарств требует больших затрат и много времени и является довольно бюрократическим процессом. Отчасти потому, что нужно гарантировать безопасность новых лекарств. После прохождения через международную бюрократию теперь продвинулись настолько, что шведский департамент лекарственных средств дал разрешение испытать лекарство на больных болезнью Паркинсона. По словам Саарма, испытания начнут в Швеции в Каролинском институте этой весной-летом.

Клиническое испытание делится на три фазы. В первой проверят безопасность лекарства. Поскольку факторы роста нервов ранее не испытывали на людях, сначала безопасность лекарства проверят на двух людях с болезнью Паркинсона. Если это пройдет гладко, к испытанию добавят еще четырех пациентов. К первой фазе привлекут в общей сложности 18 пациентов: 12 пациентов получат новое лекарство и шести дадут контрольное лекарство, в котором нет факторов роста нервов. Так получат информацию об эффективности нового лекарства, проверку которой продолжат в следующих фазах на все большем количестве пациентов. Во второй фазе будет примерно 50 пациентов и в третьей — уже сотни.

Редкое событие

По словам Саарма, разрабатываемое эстонским ученым лекарство редко доходит до клинических испытаний. Получат ли в результате испытаний безопасное и эффективное для людей лекарство, по оценке Саарма, выяснится примерно через год.

Путь к большому прорыву начался около десяти лет назад, когда Саарма и исследовательская группа под его руководством открыли белок, который Саарма называет фактором роста нервов.

Научная статья, которая описывает открытие, вышла в научном журнале Nature уже в июле 2007 года. Коротко говоря, открытие основывается на молекулах белка, которые способны защищать, сохранять живыми и даже исправлять нервные клетки, которые у человека с болезнью Паркинсона хиреют и в итоге умирают. В 2009 году Саарма за открытие удостоился научной премии Северных стран датского Фонда Лундбека.

Чтобы дойти до испытаний на людях, было нужно, чтобы у него был положительный результат как на грызунах, так и на обезьянах. Путь к лекарству был международным: испытания на мышах проводили в Финляндии, на обезьянах — в Германии и в США. Испытания на животных прошли успешно.