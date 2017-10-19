Разоблачитель Тообала делает карьеру в КаПо

Лыунаским отделением Полиции безопасности с этой недели руководит Яанус Канн. В 2012 году он расследовал дело о краже электронных писем депутата таллиннского горсобрания, соцдема Ханнеса Румма.

Работавший советником соцдемов Ивор Онксион передал украденные у Румма письма тогдашнему генеральному секретарю Центристской партии Прийту Тообалу, а также Лаури Лаасу.

Канн изучил изъятые у Онксиона и Тообала компьютеры и обнаружил там переписку между ними. Собранные Канном доказательства привели к признанию вины Тообала и Лааса судом и уходу политиков из Рийгикогу.