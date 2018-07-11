11.07.2018, 12:42

Разместившего в Facebook фото пациентки работника скорой не уволят, но ему будет вынесен выговор

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rus.delfi.ee
EST 2
Разместившего в Facebook фото пациентки работника скорой не уволят, но ему будет вынесен выговор
Facebook

Руководитель Тартуской скорой помощи Аго Кыргвеэ подтвердил сегодня Delfi, что работник, который разместил в соцсетях фото только что родившей женщины, не будет уволен, но какое-то наказание все же последует.

”Скорее всего, ограничимся выговором. Важно, чтобы работник понял, что так поступать нельзя”, — сказал он и добавил, что работник уже принес свои извинения. ”Это неподобающее поведение для работника скорой помощи и медицинской сферы в общем. Это основы конфиденциальности между пациентом и медицинскими работниками. Если вы идете к врачу, то не хотите, чтобы он выставил ваше фото на всеобщее обозрение”, — отметил Кыргвеэ.

В воскресенье сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине.

”Позитивное начало дня. Утром в 06:43 мы помогли появиться на свет новому человеку по имени Мия. Поздравляю!”, — написал он.

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Вскоре пост сотрудника скорой помощи был удален с Facebook. Кыргвеэ отметил тогда, что не исключено, что данного работника скорой сократят. Кыргвеэ сослался на закон о защите личных данных, согласно которому, работники здравоохранения не имеют права обнародовать дынные пациентов.

Позже в защиту работника выступил отец новорожденной девочки, поблагодарив медиков и отметив, что фотография была размещена в соцсетях с их, родителей, согласия.

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