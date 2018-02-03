Ратас: здравоохранение является одним из наших важнейших приоритетов

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил в пятницу на встрече с руководством Клиники Тартуского университета, что здравоохранение есть и будет одним из главных приоритетов правительства.

По словам Ратаса, правительство уже приняло важные решения для улучшения доступности медицинской помощи и сохранения жизнеспособности системы здравоохранения, сообщает коммуникационное бюро правительства. Государство будет платить медицинскую составляющую социального налога за неработающих пенсионеров по старости, которая в 2022 году достигнет 13 процентов. В результате принятых решений в 2018-2021 году бюджет Больничной кассы пополнят более 220 миллионов евро, а дальше сумма вливаний будет составлять примерно 100 миллионов в год.

Дополнительные средства, по словам премьер-министра, помогут сократить очереди к врачам, улучшат доступность услуг сферы здравоохранения и повысят их качество. Глава правительства также подчеркнул, что с января людям с повышенной потребностью в лекарствах расходы на них компенсируются в большей, чем раньше, степени.

В нынешнем году, напомнил Ратас, будет обновлена программа развития здравоохранения. ”Программа задает направление развития политике в области здравоохранения, и важно, чтобы как больницы, так и работники здравоохранения в целом внесли свой вклад в то, чтобы это направление отвечало нынешним и будущим потребностям населения Эстонии”, — сказал он.

По словам Ратаса, уникальный статус Клиники Тартуского университета, объединяющий оказание медицинских услуг и научную работу, позволяет ей формировать будущее эстонского здравоохранения, например, в сотрудничестве с Генным хранилищем развивать персональную медицину. ”В центре здравоохранения будущего стоит человек — помимо персональной медицины следует ожидать, вероятно, интеграции лечебных услуг и услуг по уходу, а также финансирования учреждений, оказывающих медицинские услуги, на основании их результативности”, — сказал премьер-министр.