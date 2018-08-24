Ратас заявил, что действия России в Сирии являются источником озабоченности

Премьер-министры четырех стран обсуждали отношения Европейского союза и Израиля, ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Балтийского моря, а также деятельность России у границ Европейского союза. ”Действия России в Сирии являются источником озабоченности и для нас, мы внимательно следим за развитием событий”, — сказал Ратас.

В ходе встречи более детально была затронута тема борьбы с терроризмом. Также обсуждалось развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности и меры борьбы с дезинформацией. ”Терроризм — это общемировая проблема, он угрожает нам всем, и нам следует сообща с ним бороться. Ясно, что ни одно государство полностью не защищено от нападений. Поэтому Эстония участвует в операции ”Бархан” в Мали, эстонские солдаты присутствуют в Ираке и Афганистане”, — сказал Ратас.