24.08.2018, 18:30

Ратас заявил, что действия России в Сирии являются источником озабоченности

 (20)
rus.delfi.ee
EST 1
Ратас заявил, что действия России в Сирии являются источником озабоченности
Foto: Triin Oppi (Riigikantselei)

Премьер-министр Юри Ратас на сегодняшней встрече с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с коллегами из Латвии и Литвы отметил, что Европейский союз нуждается в мире и стабильности в соседствующих с ним странах и хочет способствовать завершению конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министры четырех стран обсуждали отношения Европейского союза и Израиля, ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Балтийского моря, а также деятельность России у границ Европейского союза. ”Действия России в Сирии являются источником озабоченности и для нас, мы внимательно следим за развитием событий”, — сказал Ратас.

В ходе встречи более детально была затронута тема борьбы с терроризмом. Также обсуждалось развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности и меры борьбы с дезинформацией. ”Терроризм — это общемировая проблема, он угрожает нам всем, и нам следует сообща с ним бороться. Ясно, что ни одно государство полностью не защищено от нападений. Поэтому Эстония участвует в операции ”Бархан” в Мали, эстонские солдаты присутствуют в Ираке и Афганистане”, — сказал Ратас.

Эстония и Израиль входят в группу Digital 7, объединяющую наиболее развитые в отношении цифрового государственного управления государства. По словам Ратаса, работа, которую ведет Израиль в области обеспечения безопасности цифровой идентичности и цифровых подписей, способствует упрощению двусторонних контактов. ”Будем надеяться, что вскоре это даст возможность взаимно признавать документы, заверенные электронной подписью”, — сказал эстонский премьер-министр .

Ратас отметил на встрече, что главу правительства Израиля ждут в Эстонии. До сих пор ни один премьер-министр Израиля Эстонию не посещал.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма

24.08.2018
Представители восьми государств Евросоюза, среди них и министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, обсудили в Таллинне более тесное сотрудничество в расследовании преступлений коммунистических режимов, пишет ru.delfi.lt.
Подробнее

Очередной указ из Брюсселя: с сентября Евросоюз запрещает галогенные лампы

24.08.2018
В ЕС с 1 сентября будут запрещены галогенные лампы в рамках энергосберегающей политики. Под запрет, прежде всего, попадут лампочки и свечеобразные светильники. Постепенно они будут выводиться с рынка, сообщает RG.ru со ссылкой на газету Kronen Zeitung.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Пять самобытных мест для проведения незабываемого семейного отдыха
Лето – время отдыха. И ради запоминающегося отпуска необязательно отправляться за границу. Замечательные места для незабываемого семейного отдыха найдутся и в нашей прелестной Эстонии. Вот пять из них!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО: Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии

24.08.2018
Четыре человека погибли, еще по меньшей мере 19 пострадали в результате массовой аварии на востоке Финляндии, в результате которой туристический автобус сорвался с моста и рухнул на железную дорогу, сообщает Ilta Sanomat.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

24.08.2018
Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками.
Подробнее