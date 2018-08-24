Ратас заявил, что действия России в Сирии являются источником озабоченности

Премьер-министр Юри Ратас на сегодняшней встрече с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с коллегами из Латвии и Литвы отметил, что Европейский союз нуждается в мире и стабильности в соседствующих с ним странах и хочет способствовать завершению конфликта на Ближнем Востоке.
Премьер-министры четырех стран обсуждали отношения Европейского союза и Израиля, ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Балтийского моря, а также деятельность России у границ Европейского союза. ”Действия России в Сирии являются источником озабоченности и для нас, мы внимательно следим за развитием событий”, — сказал Ратас.
В ходе встречи более детально была затронута тема борьбы с терроризмом. Также обсуждалось развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности и меры борьбы с дезинформацией. ”Терроризм — это общемировая проблема, он угрожает нам всем, и нам следует сообща с ним бороться. Ясно, что ни одно государство полностью не защищено от нападений. Поэтому Эстония участвует в операции ”Бархан” в Мали, эстонские солдаты присутствуют в Ираке и Афганистане”, — сказал Ратас.
Эстония и Израиль входят в группу Digital 7, объединяющую наиболее развитые в отношении цифрового государственного управления государства. По словам Ратаса, работа, которую ведет Израиль в области обеспечения безопасности цифровой идентичности и цифровых подписей, способствует упрощению двусторонних контактов. ”Будем надеяться, что вскоре это даст возможность взаимно признавать документы, заверенные электронной подписью”, — сказал эстонский премьер-министр .
Ратас отметил на встрече, что главу правительства Израиля ждут в Эстонии. До сих пор ни один премьер-министр Израиля Эстонию не посещал.