Ратас: защищенная и безопасная Европа — один из приоритетов председательства Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас встретился с высоким представителем Европейского союза Федерикой Могерини, чтобы обсудить стратегию Европейского союза в области внешней политики и политики безопасности, вопросы миграции, Восточное партнерство и связанные с председательством Эстонии темы, значится в пресс-релизе.

По словам премьер-министра Ратаса, одним из приоритетов председательства Эстонии является защищенная и безопасная Европа. ”Как председатель Совета ЕС мы будем работать во имя того, чтобы повысить военный потенциал Европейского союза, например, через совместно финансируемые военные миссии. Большое значение имеют также поддержка восточных партнеров ЕС и западно-балканских стран, сохранение хороших трансатлантических отношений и общение на высоком уровне с государствами Африки и Латинской Америки”, — сказал премьер-министр.

Говоря о миграционном кризисе, стороны в основном сосредоточились на предпринятых Европейским союзом шагах на южном побережье Средиземного моря, в Ливии и граничащих с Сахарой странах Африки по ограничению миграционных потоков.

Миграционный кризис поставил под удар открытые европейские границы и Шенгенский договор. Европейский союз может разрешить кризис только сообща путем усиления пограничного контроля и сотрудничества со странами происхождения мигрантов, Турцией и Ливией, которые являются основными воротами в Европу. В то же время, мы должны найти равновесие между обеспечением безопасности и свободами людей”, — добавил Юри Ратас.

Премьер-министр Ратас и высокий представитель Могерини обсудили также саммит по Восточному партнерству, который состоится 25 ноября в Брюсселе.

Восточное партнерство — это общая инициатива Европейского союза и шести партнерских государств Восточной Европы — Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины и Белоруссии, позволяющая этим странам сблизиться с Европейским союзом, завязывая все более тесные политические, экономические и личные связи.

”Мы должны повысить присутствие Европейского союза в партнерских странах и больше говорить о наших общих успехах, например студенческий обмен по программе Erasmus+ и торговля. Или о проблемах, таких как активизировавшаяся деятельность России по усилению своего влияния”, — сказал премьер-министр.

В период председательства Эстонии пройдут также дополнительные мероприятия саммита по Восточному партнерству. В Эстонии пройдут три таких мероприятия: 4 октября состоится конференция по э-партнерству, 25-27 октября пройдет конференция по вопросам гражданского общества и 26-28 октября пройдет бизнес-форум.