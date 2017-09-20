Ратас — Юнкеру: Европе нужны смелые идеи

Сегодня в Брюсселе премьер-министр ЭР Юри Ратас обсудил с председателем Еврокомиссии дальнейшее продвижение амбициозных идей, изложенных Жан-Клодом Юнкером перед Европейским парламентом на прошлой неделе, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам Ратаса, идеям Юнкера присуща смелость. ”Надеюсь, что предложения президента Юнкера начнут обрастать плотью, и мы сможем продолжить их обсуждение по существу. Эстония давно ждет многих предложений, и мы стремимся продвинуться в некоторых важных начинаниях еще во время своего председательства — например, в вопросах налогообложения цифровой экономики и свободы движения данных, а также стратегии кибербезопасности”, — заметил Ратас.

По словам премьер-министра Ратаса, сейчас дела в Европе идут хорошо, но почивать на лаврах недопустимо. ”Дел много, ждут решения многие ключевые вопросы: такие, как контроль над миграционными потоками и политика предоставления убежища, кибербезопасность, борьба с терроризмом, укрепление оборонного сотрудничества, противодействие глобальному потеплению, права и обязанности командированных работников”, — перечислил Ратас. Помимо этого, премьер-министр подчеркнул, что ожидает не меньшего успеха от столь же амбициозного саммита Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе.

Во второй половине дня премьер-министр встретился с комиссаром ЕС по бюджету Гюнтером Эттингером, занимающимся подготовкой предложений по следующему долгосрочному бюджету Евросоюза, которые планируется представить в мае 2018 года. По словам премьер-министра Ратаса, для функционирования внутреннего крынка крайне важно обеспечить, чтобы долгосрочный бюджет Европейского союза предусматривал последовательное финансирование крупных инвестиций в трансграничную инфраструктуру.

”Европейскому союзу следует инвестировать в совместные трансграничные проекты стратегического значения, такие как Rail Baltic и синхронизация электросетей стран Балтии с Европой. Они принесут реальную долгосрочную выгоду как предприятиям, так и населению Европы, ощутимо ускорят создание единого внутреннего рынка, экономический рост и повысят уровень безопасности”, — считает Ратас.

Для создания инфраструктурных и энергетических соединений, финансирования новых политик ЕС и обеспечения долгосрочных решений ключевых вопросов, по оценке Ратаса, необходимо поддерживать бюджет Европейского союза на прежнем уровне.