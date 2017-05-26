Ратас: я узнал о деле Сарапуу вчера из медиа

Премьер-министр Юри Ратас сегодня днем прибыл со встречи на высшем уровне НАТО и заверил, что прокуратура завела уголовное дело на Арво Сарапуу.

”Как и все, прочел вчера в медиа”, — ответил ратас на вопрос журналиста, когда он узнал о случившемся.

Ратас, по его словам, верит, что у Таави Ааса не было абсолютно никакой связи с возможной коррупционной деятельностью Арво Сарапуу.

”Он очень профессиональный вице-мэр, знает хозяйство, проблемы города”, — похвалил Ратас Ааса.

Премьер также пояснил, что на этой неделе он был в разъездах и немного занимался поисками нового министра государственного администрирования. ”Кто станет новым министром, выяснится в течение недели”, — пообещал он и добавил, что разговаривал с несколькими возможными кандидатами, некоторые из них — члены фракции Рийгикогу, некоторые — нет.

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали вчера в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

КаПо и Госпрокуратура с 1 марта этого года ведут производство по уголовному делу, в рамках которого вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу сегодня предъявили подозрение в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере, за которое можно требовать денежного наказания или до трех лет тюремного заключения.

Вдобавок двоих мужчин подозревают в содействии нарушению ограничения на осуществление действий в особо крупном размере.

Госпрокуратура на запрос Eesti Päevaleht подтвердила, что речь идет о члене правления Baltic Waste Management Кайдо Лаанъярве и члене правления ATKO Grupp Марго Томингасе.

По словам госпрокурора Лауры Фельдманис, это уголовное производство начали вместе с КаПо, опираясь на долгое время собиравшуюся информацию, еще в марте текущего года, то есть за две недели до большого публичного обсуждения в СМИ. "У журналистики в обществе своя важная роль, и мы полностью это понимаем. В то же время у прокуратуры и следственных органов тоже своя роль, и поэтому мы не могли даже в случае большого общественного интереса дать ответы прежде, чем уголовное производство это позволит", — пояснила госпрокурор.