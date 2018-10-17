Ратас: я рад, что Брексит не внес раскол в единство 27 стран ЕС

Сегодня вечером руководители государств и правительств 27 стран Европы обсудят с отвечающим за переговоры с Великобританией Мишелем Барнье состояние переговоров по Брекситу.

”Я рад, что Брексит не внес раскол в единство 27 стран Европейского союза и что мы можем параллельно как союз 28 государств продолжать поиски решения важных для Европы проблем, будь то миграция или безопасность”, — сказал Ратас накануне европейского саммита. ”И все же время неумолимо. Я надеюсь, что нам удастся при расставании достичь подходящего для обеих сторон соглашения. Важнее всего и после этого остаться друзьями. К сожалению, Великобритания выходит из Европейского союза, но она и в дальнейшем останется нашим важным соседом и партнером”, — добавил премьер-министр.

Завтра, 18 октября, руководители стран ЕС обсудят, как положить конец нелегальной миграции и укрепить внутреннюю безопасность Европейского союза. ”Внешняя граница Европейского союза должна контролироваться. Для этого нужны самые лучшие и современные технические решения и единые требования, — отметил Ратас. — Кроме того, следует сосредоточиться на киберпространстве, в котором борьба с преступностью не менее важна, чем на наших улицах. Особенно важно безотлагательно выработать санкции, полагающиеся за кибератаки”.

Кроме того, завтра состоится встреча государств еврозоны, темой которой будет ход переговоров об углублении сотрудничества в рамках экономического и валютного союза.