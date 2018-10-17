17.10.2018, 07:37

Ратас: я рад, что Брексит не внес раскол в единство 27 стран ЕС

 (28)
rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Премьер-министр Ратас сегодня во второй половине дня отправится в Брюссель, чтобы в рамках саммита Европейского совета обсудить с главами государств и правительств других стран Европейского союза миграцию, внутреннюю безопасность, внешнюю политику ЕС, состояние переговоров о выходе из союза Великобритании и развитие еврозоны. После заседания совета ЕС состоится также саммит Азия-Европа.

Сегодня вечером руководители государств и правительств 27 стран Европы обсудят с отвечающим за переговоры с Великобританией Мишелем Барнье состояние переговоров по Брекситу.

”Я рад, что Брексит не внес раскол в единство 27 стран Европейского союза и что мы можем параллельно как союз 28 государств продолжать поиски решения важных для Европы проблем, будь то миграция или безопасность”, — сказал Ратас накануне европейского саммита. ”И все же время неумолимо. Я надеюсь, что нам удастся при расставании достичь подходящего для обеих сторон соглашения. Важнее всего и после этого остаться друзьями. К сожалению, Великобритания выходит из Европейского союза, но она и в дальнейшем останется нашим важным соседом и партнером”, — добавил премьер-министр.

Завтра, 18 октября, руководители стран ЕС обсудят, как положить конец нелегальной миграции и укрепить внутреннюю безопасность Европейского союза. ”Внешняя граница Европейского союза должна контролироваться. Для этого нужны самые лучшие и современные технические решения и единые требования, — отметил Ратас. — Кроме того, следует сосредоточиться на киберпространстве, в котором борьба с преступностью не менее важна, чем на наших улицах. Особенно важно безотлагательно выработать санкции, полагающиеся за кибератаки”.

Кроме того, завтра состоится встреча государств еврозоны, темой которой будет ход переговоров об углублении сотрудничества в рамках экономического и валютного союза.

К завтрашнему вечеру в Брюсселе соберутся руководители государств Азии. Они обсудят с европейскими коллегами возможности стимулирования экономического роста и оживления экономики за счет улучшения путей и средств сообщения, создание новых рабочих мест, благоприятствование инвестициям и развитие безопасного сотрудничества в цифровой сфере. При этом более широкой целью Европейского союза является более эффективная защита окружающей среды, препятствование изменениям климата, подтверждение приверженности нормам международного права, согласованным правилам и системе ценностей.

Кроме того, лидеры стран Азии и Европы обсудят ситуацию с мировой безопасностью, в том числе борьбу с терроризмом, кибербезопасность и управление миграционными потоками. Премьер-министр Ратас проведет ряд отдельных встреч с представителями азиатских государств.

В рамках европейско-азиатского саммита будет подписан договор о свободной торговле между ЕС и Сингапуром, а также договор о защите инвестиций.

Руководители стран Азии и Европы в 1996 году решили встречаться каждые два года для обсуждения важных для обеих сторон тем. Сегодня в этом формате cотрудничества принимают участие 51 государство и две международные организации.

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