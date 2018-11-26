26.11.2018, 10:58

Ратас: я готов нарушить коалиционный договор ради голосования в правительстве о пакте ООН

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Юри Ратас написал у себя на страничке в Facebook: в случае, если сегодня Рийгикогу примет решение передать подписание миграционного пакта ООН в правительство, то он организует голосование по данному вопросу, тем самым идя вразрез с коалиционным договором.


Полностью с постом Ратаса можете ознакомиться тут.

Напомним, что правительство не смогло принять решение о миграционном пакте ООН из-за разногласий Isamaa с центристами и соцдемами, поэтому пакт в форме законопроекта был направлен в Рийгикогу для голосования.

В итоге был подготовлен текст законопроекта, к которому на данный момент поступило пять предложений об изменениях. Комиссия по иностранным делам должна решить, будут ли они обсуждаться в понедельник в Рийгикогу перед голосованием.

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